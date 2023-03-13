Андрей Червиченко объяснил, почему сборной России стоит принять участие на турнире в Азии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о возможном участии сборной России на турнире в Центральной Азии.

«Сыграть на турнире в Азии — отличная идея. Надо обязательно участвовать. Участие в турнире — шаг к переходу в Азию? Насчёт шага сложно сказать. Хотя бы будет ощущение — куда можно двинуться. Надо или нет — этого никто не понимает. Как и никто не понимает степень нашего расхода с Европой: на сколько лет и как сильно. Я не представляю, как можно играть на европейских стадионах или участвовать в европейских соревнованиях, если учитывать уровень нагнетания и истерии на сегодняшний день.

Может быть, лучше сейчас в таких азиатских турнирах играть и уже там смотреть. И уже будет какая-то ясность, с кем потенциально можем соперничать. Пока наши попытки поиграть в Азии — в последние полгода для наших команд и сборной — ничем хорошим не заканчивались. Неплохая проверка самих себя, на что мы вообще в этой Азии способны. Когда шло обсуждение, то все относились к этому с шапкозакидательским настроением. Получилось, что не настолько мы сильны, насколько пузырились», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.