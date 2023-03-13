Владимир Гранат — о турнире в Азии: сборной России сейчас не до выбора соперников

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал возможное участие национальной команды России на турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года.

«Понятен смысл участия сборной России на турнире в Азии. У тренерского штаба будет работа, а у футболистов — хорошая возможность проявить себя. Мы сможем что-то отработать в игре на фоне не самых сильных соперников. Сборной России сейчас не до выбора соперников: будем играть со всеми, с кем возможно», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, команда Валерия Карпина в рамках мартовских сборов проведёт две товарищеские встречи. 23 марта Россия сыграет с Ираном в Ереване, а 26-го примет Ирак в Санкт-Петербурге.