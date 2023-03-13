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Нападающая «Локомотива» Нелли Коровкина пропустит сезон по состоянию здоровья

Нападающая «Локомотива» Нелли Коровкина пропустит сезон по состоянию здоровья
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Нападающая московского «Локомотива» Нелли Коровкина не примет участия в текущем сезоне команды. Как сообщает сама футболистка, причиной является её состояние здоровья.

«Дорогие болельщики «Локомотива», много вопросов поступает по поводу моего будущего. Хочу сказать, что я вынуждена пропустить этот сезон по состоянию здоровья. Но я остаюсь в команде! Красно-зелёные, вместе с вами я буду болеть за наших девчонок! Вперёд, «Локо»!» — приводит слова Коровкиной официальный сайт железнодорожников.

В России стартовала женская Суперлига, в 1-м туре которой «Локомотив» сыграл домашнюю встречу с «Енисеем». Встреча завершилась уверенной победой московского клуба со счётом 2:0. В составе железнодорожников голами отметились Чиноньерем Маклинс и Лаисса Кристина Оливейра Душ Сантуш.

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