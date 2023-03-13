Байрамян: слава богу, «Ростов» выиграл. Иначе кому-то пришлось бы говорить с Мелёхиным
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о результативной ошибке партнёра по команде Виктора Мелёхина в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:1).
«Слава богу, мы выиграли. Думаю, проблем у Мелёхина не будет. Но если бы мы неудачно сыграли, то кому-то с ним пришлось бы разговаривать. У Мелёхина с головой всё в порядке, мне нравится его менталитет, и переживать, думаю, не будет. Будет работать и всё станет в порядке», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».
На 64-й минуте встречи Мелёхин неточной передачей вывел нападающего нижегородцев Тимура Сулейманова на пустые ворота «Ростова», и он сравнял счёт (1:1). «Ростов» вырвал победу в компенсированное время благодаря голу Максима Осипенко.
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