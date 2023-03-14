Кудряшов: разве Россия с Испанией на ЧМ-2018 ставила «автобус»? Мы сыграли от обороны

Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов поделился мнением о тренере Курбане Бердыеве, который возглавил «Сочи», и его методах построения оборонительного футбола. Также футболист вспомнил матч сборной России с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) на чемпионате мира 2018 года.

«Получится ли у Бердыева в «Сочи»? Очень хочу и верю, что у Курбана Бекиевича всё получится, потому что это тренер, который прогрессирует, учится, несмотря на возраст. Он не стоит на месте, все новые веяния футбола осваивает, он в курсе всего и пытается это реализовать, но при этом всегда смотрит на подбор исполнителей в команде, и тоже от этого строит свою игру.

Если он хочет играть, как «Манчестер Сити», и у него не будет исполнителей под эту модель, то он не будет прививать такой футбол — он будет ставить игру, которая подойдёт под имеющихся футболистов, которая будет давать результат.

Ставит ли Бердыев «автобус»? Думаю, во времена «Ростова» об этом все говорили. Так называют игру в обороне, но это не значит, что он играет в «автобус», это просто тактика. У нас с испанцами на чемпионате мира тоже «автобус» был? С моей обывательской точки зрения, мы сыграли от обороны», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».