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«Милан» поделил очки с «Салернитаной» в матче 26-го тура Серии А

«Милан» поделил очки с «Салернитаной» в матче 26-го тура Серии А
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Сегодня, 14 марта, завершился матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» принимал «Салернитану». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток главного арбитра Федерико Ла Пенны прозвучал в 22:45 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Хозяева открыли счёт только в концовке первой половины игры, когда на 46-й минуте нападающий Оливье Жиру реализовал момент после передачи Исмаэля Беннасера. На 61-й минуте «Салернитана» сравняла благодаря усилиям сенегальского форварда Булайе Диа, ассистировал ему Домагой Брадарич. На 71-й минуте хавбек «Милана» Исмаэль Беннасер заработал пенальти, но после проверки момента с помощью видеоповторов 11-метровый удар был отменён.

По итогам встречи «Милан» набрал 48 очков и закрепился на четвёртом месте турнирной таблицы. У «Салернитаны», которая находится на 16-й строчке, теперь 26 очков.

В следующем туре «Милан» сыграет с «Удинезе», а «Салернитана» с «Болоньей». Оба матча пройдут 18 марта.

Италия - Серия А. 26-й тур
13 марта 2023, понедельник. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Салернитана
Салерно
1:0 Жиру – 45+1'   1:1 Диа – 61'
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