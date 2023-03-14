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Чанов: сейв Акинфеева при выходе один на один с Цыпченко — из классики советского футбола

Чанов: сейв Акинфеева при выходе один на один с Цыпченко — из классики советского футбола
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о победе армейцев в матче 19-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (4:0).

«Очень рад за ЦСКА, что удалось забить первым быстрый гол и снять напряжение. Меня перед игрой спрашивали, по силам ли команде ещё побороться за медали. Я ответил очень просто: если играть, как с «Краснодаром» дома за Кубок – да, всё по силам. Если, как с «Сочи» на выезде, то нет. Сегодня ребят подзавели, два быстрых гола – и «Крылья» растерялись.

У Игоря была та ситуация, когда вратари обычно, не добегая до нападающего, выстраивают блок, садятся перед соперником и «показывают паука». Это такой профессиональный термин, когда вратарь разводит руки и ноги по сторонам. Тут же Игорь здорово распластался перед Цыпченко. В этом техническом элементе было самое важное, чтобы руки шли вдоль поля, а не сверху вниз. Акинфеев распластался, места у нападающего было немного, чтобы перекинуть. Такое спасение – это что-то из классики советского футбола», — приводит слова Чанова Metaratings.

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