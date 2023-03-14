Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Атлетико» вырвал победу у «Жироны» благодаря голу Мораты на 94-й минуте

Сегодня, 14 марта, завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Жирона» принимала мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». Стартовый свисток главного арбитра Марио Мелеро Лопеса прозвучал в 23:00 мск. Матч завершился победой гостей — 1:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

По ходу встречи гости имели множество моментов для взятия ворот, но это не помогло им открыть счёт. Дважды на удобной позиции оказывался форвард «матрасников» Мемфис Депай, который в обоих случаях пробил выше ворот.

Нереализованный момент Депая:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Депай пробил выше ворот:

Только в самой концовке встречи мадридский клуб сумел вырвать победу благодаря голу испанского нападающего Альваро Мораты на 94-й минуте.

По итогам матча «Атлетико» набрал 48 очков и закрепился на третьем месте турнирной таблицы. «Жирона», у которой осталось 30 очков, занимает 12-ю позицию.

В следующем туре чемпионата «Жирона» встретится с «Райо Вальекано», а «Атлетико» с «Валенсией». Обе игры состоятся 18 марта.