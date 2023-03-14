Гришин: матч с «Крыльями» в Самаре в Кубке будет точно тяжелее для ЦСКА, чем в чемпионате

Бывший тренер академии ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от матча армейцев с «Крыльями Советов» (4:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

«Удалось посмотреть игру вживую. Победа закономерна, ЦСКА уже в первом тайме забил три гола и быстро убил интригу в матче. Темп спал – и ЦСКА довёл игру до победы.

Сегодня Чалов играл левым инсайдом, чистым нападающим вышел Заболотный. И Федя, и Антон забили голы, нападающие сделали своё дело, поэтому сегодня хочется отметить всю команду. У меня были похожие ощущения, когда ЦСКА обыграл «Краснодар» со счётом 3:0 в Кубке. Сегодня показали такую же зрелую игру. Остаётся только поздравить команду и тренерский штаб с победой», — приводит слова Гришина Metaratings.