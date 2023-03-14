Гришин: матч с «Крыльями» в Самаре в Кубке будет точно тяжелее для ЦСКА, чем в чемпионате
Поделиться
Бывший тренер академии ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от матча армейцев с «Крыльями Советов» (4:0) в матче 19-го тура чемпионата России.
«Удалось посмотреть игру вживую. Победа закономерна, ЦСКА уже в первом тайме забил три гола и быстро убил интригу в матче. Темп спал – и ЦСКА довёл игру до победы.
Сегодня Чалов играл левым инсайдом, чистым нападающим вышел Заболотный. И Федя, и Антон забили голы, нападающие сделали своё дело, поэтому сегодня хочется отметить всю команду. У меня были похожие ощущения, когда ЦСКА обыграл «Краснодар» со счётом 3:0 в Кубке. Сегодня показали такую же зрелую игру. Остаётся только поздравить команду и тренерский штаб с победой», — приводит слова Гришина Metaratings.
Комментарии
- 14 марта 2023
-
02:06
-
02:02
-
01:46
-
01:43
-
00:57
-
00:49
-
00:47
-
00:44
-
00:33
-
00:33
-
00:28
-
00:20
-
00:04
-
00:00
- 13 марта 2023
-
23:58
-
23:54
-
23:51
-
23:47
-
23:45
-
23:40
-
23:31
-
23:30
-
23:20
-
23:20
-
23:11
-
23:09
-
23:01
-
22:51
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:30
-
22:25
-
22:15
-
22:08
Партнерский контент