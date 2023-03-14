Президент Ла Лиги — о скандале вокруг «Барселоны»: это худший момент в испанском футболе

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал судейский скандал вокруг «Барселоны».
«Это худший момент в испанском футболе, насколько я помню. Проблема, с которой мы столкнулись, является самой серьёзной. Есть некоторые выплаты, признанные «Барселоной». Это что-то ненормальное. Возникает напряжение, которое можно понять. На карту поставлена репутация нашего футбола. Мне стыдно. У нас нет никаких объяснений со стороны «Барселоны», хотя уже прошло несколько дней», — приводит слова Тебаса AS.
Напомним, 10 марта прокуратура Испании выдвинула в адрес «Барселоны» обвинение в связи с выплатой клубом € 7,3 млн бывшему руководителю местного судейского департамента Энрике Негрейре.
Сообщалось, что «Барселону» могут понизить в классе или ликвидировать, если вину по делу о судьях докажут.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы:
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