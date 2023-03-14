TyС Sports: Алехандро Гарначо пропустит первый вызов в сборную Аргентины из-за травмы

Форвард «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо получил травму в матче с «Саутгемптоном».
Как сообщает TyC Sports, игрок прошёл медицинское обследование, и травма оказалась более серьёзной, чем ожидалось. Он пропустит ближайшие матчи сборной Аргентины.
Напомним, 18-летний форвард «Манчестер Юнайтед» был впервые вызван в основную команду сборной Аргентины.
Алехандро Гарначо — уроженец испанского Мадрида, но принял решение выступать за Аргентину. В «Манчестер Юнайтед» Гарначо перешёл в октябре 2020 года из «Атлетико». В нынешнем сезоне полузащитник в 32 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готовит футболисту долгосрочный контракт.
Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на ЧМ:
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