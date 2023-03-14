Рауль может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Реала»

Бывший нападающий «Реала» Рауль Гонсалес, который сейчас возглавляет «Реал Кастилью», может стать главным тренером основной команды после ухода Карло Анчелотти, сообщает AS.

По данным источника, работа Рауля на посту главного тренера «Реала Кастильи» вызвала интерес у команд из АПЛ, Германии, а также «Реала». Рауль является серьёзной альтернативой Анчелотти, чей контракт с «Реалом» истекает в 2024 году.

«Реал» рассматривает Рауля в качестве основного кандидата на смену Анчелотти. Также отмечается, что факт того, что «Рауль» тренирует резервную команду «Реала», успокаивает руководство клуба на тот случай, если Анчелотти примет решение возглавить сборную Бразилии.

После 25 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 56 очко. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на девять очков.

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