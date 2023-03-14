Дзюба не сыграет в четвертьфинальном матче Кубка России — Иван Карпов

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба пропустит четвертьфинальный матч Кубка России (Путь регионов).
Как сообщает журналист Иван Карпов, тренерский штаб «железнодорожников» дал форварду время отдохнуть перед матчами Российской Премьер-лиги.
Кубковая встреча москвичей с «Акроном» пройдёт на стадионе в городе Жигулёвск (вместимостью 1565 человек). Игра состоится сегодня, 14 марта. Начало – в 17:30 по московскому времени.
Вторым матчем на этой неделе для «Локомотива» станет домашняя игра 20-го тура РПЛ против «Краснодара». Эта встреча запланирована на субботу, 18 марта. Начало – в 19:30 мск.
«Локомотив» в турнирной таблице РПЛ занимает 12 место после 19 матчей. На счету команды 19 очков, пять побед, 10 поражений и четыре матча вничью. Прошлый сезон «железнодорожники» завершили на шестой позиции.
Дзюба в составе «Локомотива» уже сыграл четыре матча. Во встрече с «Ростовом» Артём оформил хет-трик. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн.
Диктор «Локомотива» эмоционально попрощался с Чорлукой:
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