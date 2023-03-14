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Василий Уткин: на стадионе «Торпедо» стоит установить памятник зрителям матча с «Уралом»

Василий Уткин: на стадионе «Торпедо» стоит установить памятник зрителям матча с «Уралом»
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Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал посещаемость матча РПЛ, в котором встречались «Торпедо» и «Урал».

«Интересно, а поимённый список 207 зрителей на матче «Торпедо» – «Урал» скоро появится?

Мне кажется, на новом стадионе «Торпедо» им стоит установить памятный обелиск», – написал Уткин в своём Телеграм-канале.

Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и екатеринбургский «Урал», посетили 207 человек. Предыдущую домашнюю игру «Торпедо» в лиге с «Зенитом» (0:2) посетили 7888 зрителей.

«Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав семь очков. «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 25 очков за 19 матчей.

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