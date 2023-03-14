В «Барселоне» отреагировали на решение суда отменить регистрацию Гави в основной команде

В «Барселоне» отреагировали на отмену регистрации нового контракта полузащитника команды Гави.

Как сообщает журналист Елена Кондис, каталонский клуб уверяет, что заявление о регистрации было подано в срок, и может подать апелляцию. Гави будет зарегистрирован как игрок основной команды, пока не будет принято окончательное решение по этому делу.

Ранее стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основную команду из-за переполненной ведомости зарплат. Позднее суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави, а Ла Лига подала апелляцию.

Сегодня суд аннулировал решение о регистрации контракта полузащитника, поскольку «Барселона» подала свой иск после истечения крайнего срока.

Новость по теме Суд оставил в силе аннулирование регистрации полузащитника «Барсы» Гави

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке: