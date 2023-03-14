Глава Ла Лиги: «Реал» — единственный клуб, который может удовлетворить требования Мбаппе

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в чемпионат Испании.
«Это должен решить «Реал». Я бы хотел, чтобы он был в Ла Лиге. Единственная команда, которая может удовлетворить его требования, — это «Реал». Я бы хотел, чтобы Мбаппе был в «Реале», поскольку этот клуб играет в нашей лиге», — приводит слова Тебаса AS.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года.
Отметим, в 2022 году Мбаппе был близок к переходу в «Реал», однако тогда французский нападающий принял решение продлить контракт с «ПСЖ».
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 31 гол и сделал 8 результативных передач.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами
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