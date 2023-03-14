Игрок основного состава «ПСЖ» отдыхал в клубе накануне ответного матча ЛЧ с «Баварией»
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Один из игроков «ПСЖ» нарушил спортивный режим накануне ответного матча с «Баварией».
Как сообщает 90min, за два дня до ответного матча в Мюнхене один из игроков парижского клуба, вышедший в стартовом составе, отдыхал в клубе до 6 часов утра. За несколько дней до этого игрок также был замечен на вечеринке. Имя футболиста неизвестно.
Напомним, в первом матче «ПСЖ» проиграл «Баварии» со счётом 0:1. Ответная встреча завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 2:0. «ПСЖ» во второй раз подряд вылетает на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.
«ПСЖ» набрал 66 очков в турнирной таблице Лиги 1. Отрыв от идущего на втором месте «Марселя» составляет 10 очков.
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