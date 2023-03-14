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Источник: «Зенит» зимой не отпустил Сутормина в аренду в «Ростов»

Источник: «Зенит» зимой не отпустил Сутормина в аренду в «Ростов»
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин зимой имел вариант продолжения карьеры в «Ростове» на правах аренды.

Как сообщает Metaratings, у 29-летнего Сутормина, помимо ЦСКА, в зимнее трансферное окно был вариант аренды в «Ростов», но «Зенит» не отпустил игрока.

«У него был вариант с арендой не только в ЦСКА, но и в «Ростов». В обоих случаях клуб ответил отказом», — приводит слова источника Metaratings.

Сутормин выступает за «Зенит» с лета 2019 года. На счету хавбека 108 матчей, 13 голов и девять результативных передач. Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2025 года.

«Зенит» — действующий чемпион России, клуб из Санкт-Петербурга выигрывал турнир последние четыре раза. В нынешнем сезоне команда Сергея Семака также идёт на первом месте, набрав в 19 матчах 48 очков. Следом располагается «Спартак» (40).

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