Роман Павлюченко: турнир в Азии — хорошая встряска для сборной России

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал возможное участие сборной России в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Турнир запланирован на июнь 2023 года.
«С позитивом воспринимаю новости об участии сборной России в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Понятно, что соперники не самые именитые, но лучше так, чем не играть вообще. Этот турнир в любом случае будет иметь более важный статус для игроков, чем обычные товарищеские матчи. Первый трофей в истории сборной? Не факт, что обыграем Иран», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».
Чемпионат Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) пройдёт с 9 по 21 июня. Планируется, что помимо российской команды, в нём примут участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана. Соревнования пройдут в Ташкенте и Бишкеке.
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