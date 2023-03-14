Роман Павлюченко: турнир в Азии — хорошая встряска для сборной России

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал возможное участие сборной России в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Турнир запланирован на июнь 2023 года.

«С позитивом воспринимаю новости об участии сборной России в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Понятно, что соперники не самые именитые, но лучше так, чем не играть вообще. Этот турнир в любом случае будет иметь более важный статус для игроков, чем обычные товарищеские матчи. Первый трофей в истории сборной? Не факт, что обыграем Иран», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Чемпионат Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) пройдёт с 9 по 21 июня. Планируется, что помимо российской команды, в нём примут участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана. Соревнования пройдут в Ташкенте и Бишкеке.