«Такие люди нужны РПЛ». Игорь Федотов — о судье матча «Зенита» и «Химок»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Артура Фёдорова в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Химками» (3:2).

«Хороший парень, вопросов нет. Молодец, выдержал давление «Зенита», сделал каменное лицо и не вёлся на провокации. Но, к сожалению, не разобрался на 82-й минуте. Игрок «Химок» вышел один на один, пробросил мяч вверх. Кержаков находился далековато, и я бы не стал говорить, что это лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч. Фёдоров не назначил 11-метровый самостоятельно, и это я тоже могу понять. Он посчитал, что был удар по воротам, а Кержаков задел соперника по неосторожности. В итоге Фёдоров правильно назначил 11-метровый, но я считаю, что следовало показать красную Кержакову за лишение явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч. Это единственный момент.

Этого арбитра просто надо взять и править, править, править. Но главное, что Фёдоров анализирует. Такие люди нужны Премьер-Лиге», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.