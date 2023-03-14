«Такие люди нужны РПЛ». Игорь Федотов — о судье матча «Зенита» и «Химок»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Артура Фёдорова в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Химками» (3:2).
«Хороший парень, вопросов нет. Молодец, выдержал давление «Зенита», сделал каменное лицо и не вёлся на провокации. Но, к сожалению, не разобрался на 82-й минуте. Игрок «Химок» вышел один на один, пробросил мяч вверх. Кержаков находился далековато, и я бы не стал говорить, что это лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч. Фёдоров не назначил 11-метровый самостоятельно, и это я тоже могу понять. Он посчитал, что был удар по воротам, а Кержаков задел соперника по неосторожности. В итоге Фёдоров правильно назначил 11-метровый, но я считаю, что следовало показать красную Кержакову за лишение явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч. Это единственный момент.
Этого арбитра просто надо взять и править, править, править. Но главное, что Фёдоров анализирует. Такие люди нужны Премьер-Лиге», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 14 марта 2023
-
08:15
-
08:01
-
08:00
-
07:16
-
07:01
-
06:41
-
06:27
-
06:23
-
06:03
-
05:43
-
05:38
-
04:56
-
04:40
-
04:39
-
04:20
-
04:13
-
04:05
-
03:54
-
03:39
-
03:38
-
03:14
-
03:07
-
03:02
-
02:53
-
02:23
-
02:06
-
02:02
-
01:46
-
01:43
-
00:57
-
00:49
-
00:47
-
00:44
-
00:33
-
00:33