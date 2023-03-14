Пименов: Дзюба может быть капитаном «Локомотива», он уже возрастной игрок

Бывший российский футболист Руслан Пименов прокомментировал победу «Локомотива» в матче 19-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:0).

«Согласен со словами Галактионова о том, что в таких матчах, как с «Ахматом» у команды появляется характер. Очень важная победа, если учесть, что у «Локомотива» было два удаления. Судья был прав, что удалил Магкеева и Ненахова. Что касается Дзюбы в роли капитана «Локомотива», то он может им быть. Артем уже возрастной игрок», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

После 19 туров «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 19 очков. В следующем туре «Локомотив» встретится с «Краснодаром». Матч состоится 18 марта в Москве.