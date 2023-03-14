Пол Мерсон: cейчас Эдегор – лучший полузащитник в АПЛ

Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон поделился мыслями о Мартине Эдегоре.
«Сейчас Эдегор – лучший полузащитник в АПЛ. Он имеет большее влияние на «Арсенал», чем де Брюйне на «Ман Сити». Несомненно, сегодня Мартин номер один.
Не говорю, что он лучше футболист, чем де Брюйне. Но сейчас у Эдегора большее влияние на игру команды», — приводит слова Мерсона Sky Sports.
Напомним, в 27 матчах английской Премьер-Лиги «Арсенал» набрал 66 очков и занимает в турнирной таблице первое место. «Манчестер Сити» (61) — второй.
Мартин Эдегор в нынешнем сезоне АПЛ сыграл за лондонский клуб 26 матчей, в которых записал в свой актив 10 голов и шесть результативных передач. На его счету также шесть матчей в Лиге Европы.
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