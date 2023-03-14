Баньяк: Вагнер Лав может поиграть в РПЛ. Он трудоголик, заботится о теле

Камерунский защитник «Пари Нижний Новгород» Маки Баньяк вспомнил, как выступал за казахстанский «Кайрат» с легендой московского ЦСКА Вагнером Лавом.

«Сложно ли было сдержать Вагнера на тренировке? Не сказал бы. Он уже возрастной — 37 же, да? Но это по-прежнему классный нападающий. Может поиграть ещё три-четыре года, считаю. И в РПЛ тоже, вполне. Вагнер — трудоголик и заботится о своём теле. Уделяет время восстановлению, работает даже в отпуске.

В России он наслаждался не только футболом? Ах-ах, ну в таком возрасте уже не позволяешь себе того, что позволяешь в 20. Вагнер — семейный человек, после каждой игры он спешил к родным», — приводит слова Банька Sport24.

Напомним, Вагнер Лав принадлежит бразильскому клубу «Спорт Ресифи».