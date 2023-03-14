Баньяк: Вагнер Лав может поиграть в РПЛ. Он трудоголик, заботится о теле
Поделиться
Камерунский защитник «Пари Нижний Новгород» Маки Баньяк вспомнил, как выступал за казахстанский «Кайрат» с легендой московского ЦСКА Вагнером Лавом.
«Сложно ли было сдержать Вагнера на тренировке? Не сказал бы. Он уже возрастной — 37 же, да? Но это по-прежнему классный нападающий. Может поиграть ещё три-четыре года, считаю. И в РПЛ тоже, вполне. Вагнер — трудоголик и заботится о своём теле. Уделяет время восстановлению, работает даже в отпуске.
В России он наслаждался не только футболом? Ах-ах, ну в таком возрасте уже не позволяешь себе того, что позволяешь в 20. Вагнер — семейный человек, после каждой игры он спешил к родным», — приводит слова Банька Sport24.
Напомним, Вагнер Лав принадлежит бразильскому клубу «Спорт Ресифи».
Комментарии
- 14 марта 2023
-
09:46
-
09:35
-
09:29
-
09:12
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
08:47
-
08:30
-
08:21
-
08:15
-
08:01
-
08:00
-
07:16
-
07:01
-
06:41
-
06:27
-
06:23
-
06:03
-
05:43
-
05:38
-
04:56
-
04:40
-
04:39
-
04:20
-
04:13
-
04:05
-
03:54
-
03:39
-
03:38
-
03:14
-
03:07
-
03:02
-
02:53
-
02:23
Партнерский контент