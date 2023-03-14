Динияр Билялетдинов оценил шансы «Локомотива» выиграть Кубок России

Бывший полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался об игре своего бывшего клуба.

«Думаю, что на матч с «Акроном» «Локомотив» выйдет боевым основным составом. «Железнодорожники» набрали хороший темп, который нельзя терять. Они выглядят неплохо в начале второй части сезона. Я бы не стал менять состав на эту игру, только если делать точечную небольшую ротацию. Но, думаю, что все шанс получат в этой игре. Если в первом тайме какой-то задел команда сделает, то во второй половине матча могут быть кардинальные изменения. На данном этапе темп нельзя терять, и игровой тонус может пойти не в ту сторону в случае поражения.

Если говорить о возможной победе «Локомотива» в Кубке России, то всё зависит, на кого попадёт команда. Да, сейчас «железнодорожники» на подъёме, но ещё два месяца играть в кубке и чемпионате, хватит ли этого запала и подготовки, которую ребята приобретали в межсезонье? Я думаю, что хватит, и у «Локомотива» будет возможность побороться за трофей, тем более «красно-зеленые» кубковая команда.

В завтрашнем матче качество поля может своё влияние оказать. Но, конечно, «Локомотив» более мастеровитая команда, чем «Акрон». Если «железнодорожники» качественно подготовятся к игре, то у тольяттинцев шансов нет», – приводит слова Билялетдинова Metaratings.