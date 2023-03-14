Иван Новосельцев завершил карьеру, «Зенит» уступил ЦСКА. Главное к утру

Бывший защитник сборной России Иван Новосельцев объявил о завершении карьеры, «Зенит» проиграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ, российский гроссмейстер Алексей Сарана стал чемпионом Европы по шахматам. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Бывший футболист сборной России Иван Новосельцев объявил о завершении карьеры в 31 год.
2. «Зенит» уступил на своей площадке ЦСКА в Единой лиге ВТБ.
3. Российский гроссмейстер Алексей Сарана выиграл чемпионат Европы по шахматам.
4. В РФС сообщили, что «Спартак» обратился в ЭСК по итогам матча с «Факелом».
5. В WTA отреагировали на резонансное высказывание украинки Цуренко о позиции по россиянам.
6. Игрок основного состава «ПСЖ» отдыхал в клубе накануне ответного матча ЛЧ с «Баварией».
7. Гендиректор «Шахтёра»: ФИФА обворовала украинские клубы, а выиграть дело в CAS невозможно.
8. Дзюба не сыграет в четвертьфинальном матче Кубка России — Иван Карпов.
9. Президент Ла Лиги — о скандале вокруг «Барселоны»: это худший момент в испанском футболе.
10. Рауль может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Реала».
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