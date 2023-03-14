Иван Новосельцев завершил карьеру, «Зенит» уступил ЦСКА. Главное к утру

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Бывший защитник сборной России Иван Новосельцев объявил о завершении карьеры, «Зенит» проиграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ, российский гроссмейстер Алексей Сарана стал чемпионом Европы по шахматам. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Бывший футболист сборной России Иван Новосельцев объявил о завершении карьеры в 31 год.

2. «Зенит» уступил на своей площадке ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

3. Российский гроссмейстер Алексей Сарана выиграл чемпионат Европы по шахматам.

4. В РФС сообщили, что «Спартак» обратился в ЭСК по итогам матча с «Факелом».

5. В WTA отреагировали на резонансное высказывание украинки Цуренко о позиции по россиянам.

6. Игрок основного состава «ПСЖ» отдыхал в клубе накануне ответного матча ЛЧ с «Баварией».

7. Гендиректор «Шахтёра»: ФИФА обворовала украинские клубы, а выиграть дело в CAS невозможно.

8. Дзюба не сыграет в четвертьфинальном матче Кубка России — Иван Карпов.

9. Президент Ла Лиги — о скандале вокруг «Барселоны»: это худший момент в испанском футболе.

10. Рауль может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Реала».