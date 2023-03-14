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Глава судей РПЛ рассказал, почему не засчитали гол Соболева в матче «Спартака» с «Факелом»

Глава судей РПЛ рассказал, почему не засчитали гол Соболева в матче «Спартака» с «Факелом»
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Глава судейского департамента РФС Павел Каманцев высказался об отменённом голе нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче с «Факелом» (3:2) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Ассистент посчитал, что имеет место нарушение правил в самом начале, когда Литвинов начинает задерживать защитника «Факела», чтобы расчистить место под Джикию. Литвинов мешает Черову бороться, тот пытает высвободиться, есть из-за ворот соответствующее видео. Черов не успевает попасть в эту зону, не знаю, помешал бы он Джикии или нет, но он стремился в ту зону, куда шёл Георгий. Позиция для Джикии была очищена, он сыграл в мяч, а Соболев забил гол. Исходя из этого, ассистент подсказал Владиславу Безбородову»… — сказал Каманцев в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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