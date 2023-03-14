Мор: «Спартак» от своего стиля не отходит, играет агрессивно и атакует большими силами

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем матче 1/2 финала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ), в котором красно-белые встретятся с «Уралом». Напомним, 4 марта команды встречались в игре 18-го тура РПЛ. Тот матч завершился со счётом 2:2.

«Игра будет похожа на ту, что была в чемпионате, потому что «Спартак» от своего стиля не отходит вне зависимости от того, кубковая ли игра или игра РПЛ. Команда играет довольно агрессивно, атакует большими силами. Думаю, что игра «Урала» при этом будет напоминать первый тайм в матче чемпионата. То есть эта команда будет очень много передвигаться без мяча, прессинговать «Спартак» и стараться не давать ему выходить из обороны через мелкий и средний пас.

«Спартак» пропускал сразу, как только забивал? Да, может, это закономерность, потому что команды очень глубоко играют против «Спартака», и сам «Спартак» почти всю игру, а особенно первый тайм, занимается тем, что пытается взломать эту насыщенную оборону. И когда москвичам это удается, то, может, «Спартак», где‑то и выдыхает, мол, дело сделано. Но здесь соперник пытается пойти, наоборот, в атаку, и спартаковцы к этому немного не готовы, потому что расслабляются», — приводит слова Мора «Матч ТВ».