Себальос: выбирал между «Барселоной» и «Реалом». Но мне позвонил Флорентино Перес и убедил

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос вспомнил, что в 2017 году, будучи футболистом «Бетиса», мог оказаться в «Барселоне». Он выбирал между двумя командами, но все вопросы снял звонок президента «сливочных» Флорентино Переса.

«Я выбирал между «Реалом» и «Барселоной», но всё принципиально поменялось, когда мне позвонил Флорентино Перес. Ни один игрок не способен сказать «нет» «Реалу». Именно президент убедил меня переехать в Мадрид. Он сказал мне, что я — будущее полузащиты «Реала» и хочет, чтобы я играл за его команду. Я повесил трубку и сразу же сказал родителям: «завтра мы едем в Мадрид подписывать контракт», — приводит слова Себальоса AS со ссылкой на Movistar.

В нынешнем сезоне 26-летний Себальос в 29 матчах забил гол и отдал шесть результативных передач.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Эспаньол». Испанская Примера 2022/2023. 25-й тур:

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