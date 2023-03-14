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Павел Погребняк: «Урал» — один из фаворитов Кубка России. Пройти «Спартак» вполне реально

Павел Погребняк: «Урал» — один из фаворитов Кубка России. Пройти «Спартак» вполне реально
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Бывший нападающий «Урала» и «Спартака» Павел Погребняк рассказал о своих ожиданиях от противостояния команд в Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Однозначно, что судьба противостояния решится только в Екатеринбурге. «Урал» не проигрывает уже пятнадцать матчей подряд! Это очень приличная серия. Для меня «Урал» — один из фаворитов Кубка России. Смею предположить, что шанс пройти «Спартак» высок — это вполне реально. В Москве, конечно же, будет тяжело, но в Екатеринбурге мы поборемся с ними», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Первый матч между «Спартаком» и «Уралом» пройдёт сегодня, 14 марта. Начало: 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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