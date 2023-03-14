Фёдор Кудряшов заявил, что не намерен становиться футбольным тренером

Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов заявил, что никогда не намерен становиться футбольным тренером по окончании игровой карьеры.

«Планирую ли я в будущем стать тренером? Никогда. Потому что, если хочешь быть хорошим футбольным тренером, ты должен быть очень хорошим психологом, жить футболом, работать чуть ли не 24 часа в сутки.

Какими мыслями о будущем живу? Секрет. Но, я надеюсь, что это не будет связано с футболом. Я очень надеюсь и этого хочу», — приводит слова Фёдора Кудряшова «Матч ТВ».

Напомним, Фёдор Кудряшов выступает за «Антальяспор» с июня 2020 года. В текущем сезоне турецкого чемпионата на счету защитника 12 матчей, в которых он получил четыре жёлтые карточки и не сумел отметиться результативными действиями.