Стало известно, сколько зрителей посетят матч Кубка России между «Крыльями» и ЦСКА

На матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России в Самаре между «Крыльями Советов» и ЦСКА ожидается больше 10 тысяч зрителей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник знакомый с ситуацией. Встреча пройдёт завтра, 15 марта, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало: 17:30 мск.

Отметим, что команды провели матч в рамках Российской Премьер-Лиги 12 марта. В домашней игре на «ВЭБ Арене» ЦСКА разгромил соперника со счётом 4:0. Ответная встреча 1/2 финала Фонбет Кубка России между этими командами состоится 4 апреля.

В предыдущем раунде плей-офф «Урал» победил по сумме двух матчей «Ростов» (3:2), а ЦСКА был сильнее «Краснодара» (3:1). Победитель этой пары сыграет в финале Пути РПЛ, который также состоится в рамках двухматчевого противостояния. Победитель финала пути РПЛ сыграет в Суперфинале, который состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.