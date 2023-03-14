Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько зрителей посетят матч Кубка России между «Крыльями» и ЦСКА

Стало известно, сколько зрителей посетят матч Кубка России между «Крыльями» и ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

На матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России в Самаре между «Крыльями Советов» и ЦСКА ожидается больше 10 тысяч зрителей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник знакомый с ситуацией. Встреча пройдёт завтра, 15 марта, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало: 17:30 мск.

Отметим, что команды провели матч в рамках Российской Премьер-Лиги 12 марта. В домашней игре на «ВЭБ Арене» ЦСКА разгромил соперника со счётом 4:0. Ответная встреча 1/2 финала Фонбет Кубка России между этими командами состоится 4 апреля.

В предыдущем раунде плей-офф «Урал» победил по сумме двух матчей «Ростов» (3:2), а ЦСКА был сильнее «Краснодара» (3:1). Победитель этой пары сыграет в финале Пути РПЛ, который также состоится в рамках двухматчевого противостояния. Победитель финала пути РПЛ сыграет в Суперфинале, который состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Новость по теме
Вратарь «Крыльев» Ломаев: в матче с ЦСКА на поле не было бойцов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023