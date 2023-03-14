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Главный тренер «Енисея» отдал свою куртку замёрзшему мальчику. Фото

Главный тренер «Енисея» отдал свою куртку замёрзшему мальчику. Фото
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Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов не оставил без внимания мальчика, который поддержал команду в выездном матче с ярославским «Шинником» (2:2) в 22-м туре Мелбет Первой лиги. Мальчик, пришедший на стадион «Авангард» в подмосковном Домодедово, очень сильно замёрз, что привлекло внимание Ивахова. Тренер, не долго думая, отдал парню свою куртку, прощаясь с болельщиками уже без неё.

Фото: Дмитрий Юдт

«Енисей» в 22 матчах Мелбет Первой лиги набрал 38 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место. В следующем туре красноярская команда сыграет дома с тульским «Арсеналом» (17 марта), а затем сыграет на выезде с клубом «СКА-Хабаровск» (26 марта). Отметим, что сейчас «Енисей» находится на строчке, позволяющей по окончании сезона сыграть в переходных матчах РПЛ.

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