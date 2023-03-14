Главный тренер «Енисея» отдал свою куртку замёрзшему мальчику. Фото

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов не оставил без внимания мальчика, который поддержал команду в выездном матче с ярославским «Шинником» (2:2) в 22-м туре Мелбет Первой лиги. Мальчик, пришедший на стадион «Авангард» в подмосковном Домодедово, очень сильно замёрз, что привлекло внимание Ивахова. Тренер, не долго думая, отдал парню свою куртку, прощаясь с болельщиками уже без неё.
Фото: Дмитрий Юдт
«Енисей» в 22 матчах Мелбет Первой лиги набрал 38 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место. В следующем туре красноярская команда сыграет дома с тульским «Арсеналом» (17 марта), а затем сыграет на выезде с клубом «СКА-Хабаровск» (26 марта). Отметим, что сейчас «Енисей» находится на строчке, позволяющей по окончании сезона сыграть в переходных матчах РПЛ.
- 14 марта 2023
-
12:48
-
12:45
-
12:42
-
12:35
-
12:30
-
12:25
-
12:17
-
12:06
-
11:59
-
11:59
-
11:47
-
11:32
-
11:30
-
11:18
-
11:06
-
11:03
-
11:00
-
10:53
-
10:43
-
10:36
-
10:31
-
10:21
-
10:11
-
10:09
-
09:50
-
09:46
-
09:35
-
09:29
-
09:12
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
08:47
-
08:30
-
08:21