Андрей Соломатин: успехи Заболотного — это не вторая молодость. Антон ведь ещё не древний
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Бывший футболист московского ЦСКА Андрей Соломатин высказался о хорошей игре нападающего армейской команды Антона Заболотного после зимнего перерыва в сезоне-2022/2023. Напомним, в последнем матче с «Крыльями Советов» Заболотный отметился голом и результативной передачей. Армейцы победили самарский коллектив в матче 19-го тура РПЛ со счётом 4:0.
«Успехи Заболотного в последних матчах — это не вторая молодость. Антон ведь ещё не древний. Человек воспользовался шансом — вышел в стартовом составе и забил, поучаствовал в ещё одном забитом мяче. Надолго ли это — зависит от Антона. Дай бог, чтобы он забивал в каждом матче», — сказал Андрей Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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