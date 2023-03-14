Савичев: в этом сезоне надежды на «Торпедо» никакой. Ничего из обещаний не выполнили

Бывший футболист «Торпедо» Юрий Савичев высказался о нынешнем положении дел в московском клубе. По его мнению, автозаводцы не оправдали возложенных надежд, а руководство клуба не выполнило ничего из своих обещаний.

«Рановато они в начале сезона тренера Бородюка сняли и его штаб. Обещали купить пять-шесть новых игроков, но ничего из обещаний не выполнили. В этом сезоне надежды на «Торпедо» никакой. Ошибки были допущены в межсезонье. Раз команда вышла из Первой лиги, надо ее укрепить. Бородюку сказали, как он рассказывал: будет усиление состава. Но никого не купили. А Премьер-Лига в России — сильный турнир, по сравнению с первой лигой. Это в Германии разница не такая большая между элитным дивизионом и вторым. В России между лигами — пропасть. И команду надо укреплять, если она поднялась в РПЛ. Ну вот сейчас снова вылетят, будут собирать состав, все по новой. Надо было любыми путями зацепиться за РПЛ.

На последней домашней игре, говорят, 200 человек было? Так, может, не все из них еще за «Торпедо» болели, кто-то приехал соперника поддержать? Кошмар какой-то. Как тренер может мотивировать игроков, если дома поддерживают несколько сотен человек? Я такого еще не видел», — приводит слова Савичева «РБ Спорт».