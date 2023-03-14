Экс-защитник «Реала» и «Челси» Карвалью стал помощником тренера сборной Португалии
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Федерация футбола Португалии на своём официальном сайте объявила о формировании тренерского штаба национальной команды во главе с Роберто Мартинесом. Помощником испанского футболиста назначен бывший защитник «Челси» и мадридского «Реала» Рикарду Карвалью, в бытность игрока проведший 89 матчей в футболке сборной.
Тренером вратарей стал Рикарду, на счету которого 79 матчей в составе национальной команды. Также в тренерский штаб вошли ещё шесть специалистов.
49-летний Мартинес занял вакантное место в сборной Португалии после увольнения Фернанду Сантуша, тренировавшего команду с 2014 по 2022 год. Недавно Сантуша назначили на аналогичную должность в сборной Польши.
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