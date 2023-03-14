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АПЛ представила новый шрифт номеров и фамилий футболистов. Его введут с сезона-2023/2024

АПЛ представила новый шрифт номеров и фамилий футболистов. Его введут с сезона-2023/2024
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Компания Avery Dennison, занимающаяся разработкой шрифтов для нанесения имён и номеров футболистов английской Премьер-лиги, представила новый материал, который будет использоваться на футболках игроков лиги, начиная с сезона-2023/2024. Об этом сообщается на сайте АПЛ.

Фото: АПЛ

«Компания цифровой идентификации работала в партнерстве с Премьер-лигой над новым шрифтом, который станет лишь четвёртым изменением дизайна в истории АПЛ. Увеличение высоты номера и интеграция уникального графического шаблона Премьер-лиги гарантируют, что новый шрифт станет более заметным и более эффектным как на поле, так и за его пределами.

В дополнение к изменению имени и номера, нарукавный знак АПЛ был изменен, превратившись в культового для лиги льва. Этот дизайн будет воспроизведен в золоте на значке «Чемпионы», который будет носить команда, победившая в этом сезоне», — сказано в заявлении АПЛ.

Фото: АПЛ

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