Дмитрий Сенников: «Локомотив» должен легко обыгрывать «Акрон» в Кубке России

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 2-го этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России (Пути регионов) «Акрон» — «Локомотив».

«Ожидаю, что «Локомотив» со всей серьёзностью подойдёт к матчу с «Акроном» — и не будет сильной ротации состава. «Локомотив» должен проходить дальше, если учитывать его игру в последних матчах. Единственное, что может повлиять на исход — искусственное поле и погодные условия. Но по движению и уровню мастерства вариантов нет — «Локомотив» должен легко обыгрывать «Акрон». Да, тольяттинцы обыграли «Торпедо», но москвичи совершали грубые ошибки и не забивали свои моменты. «Локомотив» сильнее в любом случае: если сыграют без ошибок, то, конечно, победит», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.