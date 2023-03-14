«Маленький клуб». Фердинанд раскритиковал «Ливерпуль» за празднование победы 7:0 над «МЮ»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что у «Ливерпуля» «менталитет маленького клуба». Такое мнение Фердинанд выразил после эмоционального празднования «Ливерпулем» победы над «Манчестер Юнайтед» (7:0) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Рио считает, что игроки мерсисайдцев переборщили с празднованием.
«Это менталитет маленького клуба. То, как они говорили и праздновали победу над «Манчестер Юнайтед» говорит о маленьком клубе», — приводит слова Фердинанда Goal со ссылкой на его YouTube-канал FIVE.
«Манчестер Юнайтед» в 26 матчах чемпионата Англии набрал 50 очков и занимает в турнирной таблице третье место. «Ливерпуль» (42) — шестой.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
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