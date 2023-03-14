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Кечинов — о турнире в Азии: у России нет других вариантов. Нужно цепляться за любой шанс

Кечинов — о турнире в Азии: у России нет других вариантов. Нужно цепляться за любой шанс
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на новость об участии сборной России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдёт в июне 2023 года.

«Что касается возможного участия сборной России на турнире в Азии, у нас нет других вариантов. Нужно цепляться за любой шанс. Прекрасная возможность поиграть с командами из Азиатской лиги. В нынешнее время это нормально.

Мне кажется, болельщик соскучился по играм сборной России. Если есть возможность поболеть за сборную, то каждый болельщик это сделает», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.

Напомним, своё подтверждение участия в чемпионате CAFA – 2023 среди национальных команд дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.

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