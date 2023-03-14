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Гвардиола — о де Брёйне: он отдает много голевых, но ему стоит лучше делать «простые вещи»

Гвардиола — о де Брёйне: он отдает много голевых, но ему стоит лучше делать «простые вещи»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола попросил полузащитника команды Кевина Де Брёйне лучше выполнять «простые вещи».

«Этот сезон был трудным для всех нас, включая меня, из-за чемпионата мира и множества других факторов. Не собираюсь выяснять, насколько хорош Кевин. Говорил с ним много раз, просил, чтобы он лучше выполнял простые вещи.

У Де Брёйне невероятная способность отдавать голевые передачи, забивать голы, видеть поле так, как не видит другой. Однако всегда говорю, что эти компоненты будут расти, если делать простые вещи. Например, не терять мяч, лучше двигаться, и добавлять в это движение скорости. Просто делайте это раз за разом, всё лучше и лучше. Когда это случится, то произойдёт и всё остальное», — приводит слова Гвардиолы Goal.

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