На ЧМ-2026 состоится 104 матча за 39 дней. ФИФА отказалась от групп по три команды — СМИ

ФИФА близка к утверждению нового формата проведения чемпионата мира. Об этом сообщает The Athletic.

Напомним, ЧМ-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде, станет самым большим в истории. В нём примут участие 48 команд, а не 32, как было на турнирах ранее. Кроме того, этот чемпионат будет самым продолжительным в истории: он продлится 39 дней, которые вместят в себя 104 матча.

Первоначальная идея ФИФА заключалась в том, чтобы сделать в турнир, в котором будет 16 групп по три команды, и две лучшие из каждой отбирались бы в плей-офф. Этот формат подразумевал 80 матчей, что на 16 больше, чем в нынешнем формате, который ФИФА использует с 1998 года. Однако у групп из трёх команд есть существенный недостаток: потеря азарта последнего раунда и увеличение вероятности того, что две команды, играющие между собой в последнем матче, договорятся о нужном результате.

Новый формат предусматривает 12 групп по четыре команды, при этом восемь лучших команд, занявших третьи места, выйдут в плей-офф, как и все команды, которые окажутся на первых и вторых местах. Дополнительная игровая неделя появится за счёт сокращения предтурнирного отпуска с 23 дней до 16. Это меньше, чем обычно было на летних турнирах, но в два раза больше, чем на ЧМ-2022.

7 ярких игроков ЧМ-2022, которые перешли в новые клубы. Видеоролик: