Руслан Нигматуллин: «Урал» продолжает шествие. Лёгкой прогулки у «Спартака» точно не будет

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что московской команде будет непросто в матчах с «Уралом» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Урал» продолжает своё беспроигрышное шествие. Мягко говоря, команда Гончаренко очень сильно удивляет. В начале сезона казалось, что они будут главными претендентами на вылет, но с приходом Гончаренко всё кардинально изменилось. Уверен, «Спартаку» будет непросто. Не стоит ещё забывать про неоднозначное судейство, которое началось с возобновлением сезона. Красно-белые сейчас как на качелях. С одной стороны, судьи могут где-то помочь, с другой — погубить. Матч ожидается довольно весёлый. У «Спартака» точно не будет лёгкой прогулки!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 14 марта 2023
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