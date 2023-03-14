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Рио Фердинанд — о Санчо и Антони: они должны показать большее, надеюсь, это случится

Рио Фердинанд — о Санчо и Антони: они должны показать большее, надеюсь, это случится
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд требует большего от Джейдона Санчо и Антони.

«Если Антони посмотрит на свой сезон, он сядет и скажет: «Я не там, где хочу быть, и не делаю то, что думал делать». Да, временами он забивает важные голы, но если Антони честен с самим собой, то он будет считать, что должен добиться большего.

Есть один момент в игре Антони и Джейдона Санчо, который, по моему мнению, нужно улучшить. Я говорю про риск. Нельзя ничего добиться в матчах, если не рискуешь, нельзя выигрывать матчи и трофеи, не рискуя. Мы как фанаты должны быть терпеливы к этому: не все начинают сходу показывать лучший футбол. Надеюсь, что ещё наступит то время, когда они покажут, на что способны», — приводит слова Фердинанда Goal со ссылкой на его YouTube-канал Five.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:

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