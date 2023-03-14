Лионель Месси намерен сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона — Адриен Гренье
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, чей контракт с парижской командой истекает в конце сезона, намерен сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, чтобы подготовиться к Кубку Америки 2024 года. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в «Твиттере». По сведениям источника, Месси получил от действующего клуба предложение о продлении контракта.
35-летний Лионель Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Ранее всю европейскую карьеру Месси провёл в «Барселоне». В Лиге чемпионов Месси является вторым бомбардиром турнира после Криштиану Роналду: аргентинец забил 127 голов и отдал 45 результативных передач в 163 матчах.
Удивительная история дружбы Месси и Агуэро. Видеоролик:
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