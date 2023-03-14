Червиченко: если Промес будет выключен из атакующей силы «Спартака», у «Урала» есть шансы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался в преддверии первого матча красно-белых с «Уралом» в 1/2 финала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ).

«Кубковые матчи тем и хороши, что никогда непонятно, что может там произойти. Уж очень натужно «Спартак» играет. Зарекаться, что «Урал» проиграет… «Урал» неплохо двигался в последних матчах.

У меня нет стопроцентной уверенности, что «Спартак» может одержать победу. Есть проблемы в обороне. И если «Урал» грамотно разберётся с Промесом, то у «Спартака» теряется мощь в нападении. Гончаренко тренер неплохой. Он должен найти какие-то рецепты для своей команды, чтобы закрыть Промеса. Если Промес будет выключен из атакующий силы, то «Урала» есть шансы. У них есть Бикфалви, который прекрасно может садануть по воротам из любой позиции. У них крепкая команда, хоть и в середине таблицы болтается. Лёгкой прогулки у «Спартака» точно не будет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.