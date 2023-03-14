Писарский: «Севастополь» и «Таврия» спокойно могут быть вверху таблицы Первой лиги
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказал своё отношение к грядущей интеграции крымских футбольных клубов в российский чемпионат. По его мнению, некоторые команды с полуострова смогли бы бороться за высшие места в турнирной таблице Первой лиги.
«Как смотрю на то, что крымские команды войдут в ФНЛ? Надеюсь на это и буду только рад. Думаю, некоторые команды Крыма спокойно могут быть в верхней части таблицы Первой лиги. «Севастополь», «Таврия». Раньше сказал бы, что «Крымтеплица», но сейчас там нет конкретики, команда не ставит задачу набирать хороших игроков, играют молодые», — приводит слова Владимира Писарского „РБ Спорт“.
Отметим, что сам Писарский родом из Крыма. Он родился в Симферополе.
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