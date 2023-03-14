«Акрон» — «Локомотив»: команды объявили стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка России

Сегодня, 14 марта, состоится матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Акрон»: Волков, Зуев, Ходжаниязов, Савичев, Шакуро, Макаров, Песегов, Чудин, Азаров, Понсе, Палиенко.
Запасные: Нагаев, Сычёв, Килин, Рогач, Сагуткин, Матвеев, Сасин, Мацукатов, Салтыков, Апеков, Эльдурашев.
«Локомотив»: Худяков, Смольников, Конти, Кузьмичёв, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Миранчук, Глушенков, Пиняев, Игнатьев.
Запасные: Лантратов, Жемалетдинов, Живоглядов, Камано, Куликов, Марадишвили, Митай, Ненахов, Погостнов, Раков, Щетинин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Акрона» и «Локомотива».
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Артём Чистяков. В роли ассистентов выступят Роман Усачёв и Андрей Образко. Резервный рефери — Игорь Панин.
- 14 марта 2023
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