Глава департамента судейства РФС ответил на критику арбитра Федотова

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев отреагировал на критику российского футбольного судьи Игоря Федотова.
«Любой арбитр, который дебютирует в РПЛ, сразу не может показывать тот же уровень, что и его опытные коллеги. При этом только один из трёх дебютировавших весной арбитров получил отрицательную оценку. Артур Фёдоров допустил ошибку, но она была исправлена VAR и не повлияла на результат матча. Остальные игры прошли без ключевых ошибок.
На счету Сергея Чебана три игры на уровне РПЛ (один в чемпионате, два в кубке). Как любому молодому арбитру, который переходит на высшую ступень, ему ещё необходимо прибавлять в контроле и управлении игрой, но это естественно.
Нельзя ожидать, что молодой судья сразу будет показывать тот же уровень, что и Сергей Карасёв, Павел Кукуян или Владислав Безбородов. Что касается обвинений в том, что инспекторы ФНЛ завышали ему оценки, мы уже запросили у автора этих слов конкретный список матчей, в которых, по его информации, были эти нарушения. Посмотрим, какой будет ответ», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 14 марта 2023
-
17:21
-
17:16
-
17:15
-
17:00
-
16:59
-
16:49
-
16:44
-
16:34
-
16:11
-
16:09
-
16:05
-
15:49
-
15:40
-
15:25
-
15:20
-
15:12
-
15:02
-
14:50
-
14:44
-
14:36
-
14:35
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:10
-
14:06
-
13:50
-
13:45
-
13:42
-
13:35
-
13:30
-
13:23
-
13:15
-
13:05
-
13:00