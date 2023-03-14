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Глава департамента судейства РФС ответил на критику арбитра Федотова

Глава департамента судейства РФС ответил на критику арбитра Федотова
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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев отреагировал на критику российского футбольного судьи Игоря Федотова.

«Любой арбитр, который дебютирует в РПЛ, сразу не может показывать тот же уровень, что и его опытные коллеги. При этом только один из трёх дебютировавших весной арбитров получил отрицательную оценку. Артур Фёдоров допустил ошибку, но она была исправлена VAR и не повлияла на результат матча. Остальные игры прошли без ключевых ошибок.

На счету Сергея Чебана три игры на уровне РПЛ (один в чемпионате, два в кубке). Как любому молодому арбитру, который переходит на высшую ступень, ему ещё необходимо прибавлять в контроле и управлении игрой, но это естественно.

Нельзя ожидать, что молодой судья сразу будет показывать тот же уровень, что и Сергей Карасёв, Павел Кукуян или Владислав Безбородов. Что касается обвинений в том, что инспекторы ФНЛ завышали ему оценки, мы уже запросили у автора этих слов конкретный список матчей, в которых, по его информации, были эти нарушения. Посмотрим, какой будет ответ», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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