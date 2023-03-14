Валерий Кечинов рассказал, почему верит в проход «Спартака» в финал Кубка России

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, почему верит в проход красно-белых в следующий этап Кубка России по итогам противостояния с «Уралом».

«Не допускаю, что «Спартак» может не пройти «Урал». Но в Кубке с командой Гончаренко будет тяжело — как и в недавнем матче РПЛ. Команда физически хорошо подготовлена и тактически обучена. У них есть футболисты, которые могут своими индивидуальными действиями решить исход матча.

Но всё равно «Спартак» сильнее: и по составу, и по игре. Сейчас есть определённые проблемы в обороне, но надеюсь, что клуб работает над ними. Я надеюсь на выход «Спартака» в следующий этап», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.