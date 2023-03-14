Валерий Кечинов рассказал, почему верит в проход «Спартака» в финал Кубка России
Поделиться
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, почему верит в проход красно-белых в следующий этап Кубка России по итогам противостояния с «Уралом».
«Не допускаю, что «Спартак» может не пройти «Урал». Но в Кубке с командой Гончаренко будет тяжело — как и в недавнем матче РПЛ. Команда физически хорошо подготовлена и тактически обучена. У них есть футболисты, которые могут своими индивидуальными действиями решить исход матча.
Но всё равно «Спартак» сильнее: и по составу, и по игре. Сейчас есть определённые проблемы в обороне, но надеюсь, что клуб работает над ними. Я надеюсь на выход «Спартака» в следующий этап», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.
Новость по теме«Спартак» — «Урал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск
Комментарии
- 14 марта 2023
-
17:21
-
17:16
-
17:15
-
17:00
-
16:59
-
16:49
-
16:44
-
16:34
-
16:11
-
16:09
-
16:05
-
15:49
-
15:40
-
15:25
-
15:20
-
15:12
-
15:02
-
14:50
-
14:44
-
14:36
-
14:35
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:10
-
14:06
-
13:50
-
13:45
-
13:42
-
13:35
-
13:30
-
13:23
-
13:15
-
13:05
-
13:00
Партнерский контент