Малком — о жизни в Санкт-Петербурге: Петербург — ​это любовь, ощущаю себя как дома

Бразильский нападающий «Зенита» Малком после получения российского гражданства ответил на вопрос, нравится ли ему жизнь в Санкт-Петербурге.

«Я сразу же начал ощущать себя в Петербурге как дома — ​клуб окружил нас заботой, за что ему огромное спасибо, и все эти годы, куда бы я ни отправился, мне встречались только радушные и отзывчивые люди. Нам с моей девушкой очень нравится здесь, это красивейший город, в котором есть всё, что необходимо для жизни. Повторюсь, я уже давно чувствую себя как местный житель, неплохо понимаю по-русски, пусть пока и не очень активно говорю сам. Петербург и «Зенит» — ​это любовь» — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Малком провёл 19 матчей в составе клуба из Санкт-Петербурга, забил в них 16 мячей и отдал пять результативных передач.